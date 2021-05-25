خالد حنفي: ضرورة العمل على بناء اقتصاد عربي مستدام

اطلقت اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال» وملتقى «رواد الأعمال العرب»، بمشاركة الجهات المنظمة للفعالياتين المقرر عقدهما ضمن فعاليات «إكسبو دبي» خلال الفترة ما بين 11 أكتوبر 2021 و31 يناير 2022، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري ومكتب اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا في البحرين.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر جامعة الدول العربية، اليوم، إلى أهمية مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال»، بما يتيح لشباب الوطن العربي تقديم أفكار لمشاريع ناشئة والمنافسة على جوائز مالية، ما يساهم في تطوير المجتمع عن طريق مشاريعهم التكنولوجية مع رفع مستوى الدخل الخاص بهم، منوها إلى أنّ المشاركين في السابقة سيحظون بفرص لعرض مشاريعهم أمام العديد من أصحاب الشركات العالمية والمستثمرين.

وشدد على ضرورة العمل على بناء اقتصاد عربي مستدام من خلال تشجيع ريادة الأعمال ومبادرات الشباب، إلى جانب دعم مراكز البحوث في الجامعات العربية واستحداث أقسام في الجامعات العربية تعنى بريادة الأعمال، فضلا عن تحفيز الاقتصاد العربي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دعم الشباب العربي.

واقترح حنفي، فكرة إقامة «الأسبوع العربي الأجنبي» بتنظيم من الغرف العربية والأجنبية والمشتركة، من أجل تعزيز واقع التعاون بين البلدان العربية والأجنبية، بما يساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمشتركة بين الجانبين.

ورحّب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتنظيم مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال»، مبديا استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم كافة الدعم والتسهيلات من أجل نجاح تنظيم المسابقة، داعيا إلى الترويج المكثّف للمسابقة من قبل الجهات المتعاونة في التنظيم.

وكشف أبو الغيط عن تنسيق جامعة الدول العربية مع الجهات المنظمة لـ«اكسبو دبي 2020»، من أجل عقد مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال»، خلال شهر فبراير 2022، وأن تحظى الفعالية بالدعم الاستثنائي من أجل توفير فرص نجاحها لما تجسّده من أهمية على صعيد دعم الشباب العربي المبدع.

ومن جانبه، تطرّق رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الفرقاء المنظمين للنسخة الثانية من مسابقة رالي العرب أسوة بالنسخة الأولى التي تم تنظيمها في مملكة البحرين عام 2019.

وكان أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، استقبل في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وفدا اقتصاديا عربيا ضمّ: أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، رئيس اتحاد غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد النجيبي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفّار، الدكتور رئيس مكتب اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا في البحرين هاشم حسين.

وشهد اللقاء حضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد ومستشار أمين عام جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، مديرة الغرف العربية والأجنبية والمشتركة هدى كشتان، المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية الدكتورة سارة الجزّار، ومديرة إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية رحاب عز الدين.