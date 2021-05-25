صندوق تحيا مصر يرسل 20 حاوية جديدة في القافلة الثانية لدعم غزة (صور)

وصلت ثاني قوافل صندوق تحيا مصر إلى ميناء رفح البري، صباح اليوم الثلاثاء، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم، إنه قام بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية، مساهمة في عملية إعمار القطاع.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى، والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات والدواجن والفاكهة، بالإضافة إلى «مراتب وسجاد وأغطية»، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

وتحمل الحملة شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم «037037 - إعادة أعمار غزة» في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

وقال الصندوق في بيانه: «الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات».

وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور، وتعتبر سابقة هي الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية، في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعيم روح التكافل والتضامن، وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.