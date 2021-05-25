وكيل «تضامن سوهاج» يشهد توقيع مشروع «معا» لتحسين خدمات تنظيم الأسرة

شهد محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، توقيع بروتوكول مبادرة «معا لتنظيم الأسرة»، بحضور الدكتورة عبير أبو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج، وعدد من الجمعيات المشاركة بجمعية صحبة الخير.

وأعرب محمد عبدالسلام، عن سعادته بمشروع معا لتنظيم الأسرة الممول من هيئة باثفايندر الدولية مع شركة «ام. اس. دى MSD» للأدوية، بتمويل قدره 2.266.680 جنيه مصري، بالتعاون مع جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع، على مدار 14 شهرا، يأتي ذلك في إطار التوجه العام للدولة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج لتطوير جودة خدمات تنظيم الأسرة، ورفع مستوى الوعي بأهميتها، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي لها على صحة الأم والطفل، كما أنه تم اختيار اسم (معًا) للمشروع، بسبب الحاجة إلى تضافر الجهود، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة لتأثيرها المباشر على المجتمع وظروفه الاقتصادية.

وقالت سحر شنيف، رئيس مجلس ادارة جمعية صحبة الخير بسوهاج، ان المشروع سوف يتم تنفيذه فى مراكز سوهاج وطهطا وأخميم وطما ودارالسلام حيث سيتم رفع مستوي الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب عليها والعمل على الحد من أشكال العنف المبني علي النوع الاجتماعي من خلال استهداف 3000 أسرة مصرية بالاضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية ومجموعة من انشطة التوعية المبتكرة وكذلك ايضا من خلال الحملات الترويجية الداعمة للقضية علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

واوضح محمد ابونار، المدير الاقليمى لهيئة باثفايندرالدولية، ان المشروع سيعمل في إطار شراكات بين مختلف الأطراف المعنية والجهات الحكومية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، حيث سيتم اختيار 5عيادات تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهليه بسوهاج وسيتم العمل على رفع القدرات المؤسسية لهذه الجمعيات بحيث تصبح لديها القدرة الكافية للتصدي لقضية تنظيم الأسرة في مجتمعاتها .كما سيتم تنفيذ تدريب فني حول خدمات تنظيم الأسرة للأطباء والممرضات العاملين في تلك العيادات وعيادات القطاع الخاص والصيدليات بالمجتمعات المستهدفة.