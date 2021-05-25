الشائعات تضرب سوق البطيخ في عز الموسم: البطيخة بـ10 جنيهات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن هناك ثبات كبير في أسعار الفاكهة في الأسواق مع تراجع وصل لـ10 جنيهات لكافة أنواع البطيخ في السوق المحلي لتباع البطيخة من 10 إلى 35 جنيها، حسب نوع البطيخة في عز الموسم.

وأشار النجيب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدد كبير من المزارعين راهنوا على إنتاج الفاكهة لتحقيق أرباح خلال الموسم الجاري، لكنهم اصطدموا بوفرة غير اعتيادية في الأسواق.

وأسهمت الشائعات عن أن البطيخ «مسرطن»، مع وفرته بكميات فاقت الطلب في تدني سعر بيعه، وتراجع عمليات الشراء من طرف الوسطاء، بينما تراجعت أسعار البيع للمستهلك النهائي داخل الأسواق، حسب تصريحات النجيب.

ويسود تخوف كبير وسط التجار من شائعات السرطنة، خاصة صغار المزارعين وهم النسبة الأكبر من تدني أسعار بعض أنواع الفاكهة، وهو ما يجعلهم يعزفون عن زراعتها والاتجاه إلى زراعات أخرى مما يؤثر على المعروض منها العام المقبل، وذلك بسبب تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن سعر التكلفة، وسط تراجع طلب المستهلكين خلال الشهر الجاري.

فيما استقرت أسعار السلع الاستراتيجية للخضر طماطم والبصل والبطاطس دون زيادة فى الاسعار.

ولفت النجيب إلى أن ذلك يرجع لدخول هذه المحاصيل بداية من شهر يونيو بداية جمع العروة الصيفية من الطماطم والفاكهة الصيفية كالخوخ والبرقوق والعنب والجوافة.

ويباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ3 جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيا حيث يباع قفص الطماطم زنة 18كيلو بـ70جنيها، ويباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من2 إلى 4 جنيهات ويباع كيلو الخيار بـ4جنيهات، والبطاطس بـ3جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الليمون عند 28 جنيها تقريبا للكيلو، والفاصوليا سجلت 4 جنيهات للكيلو، والبسلة 4 جنيهات، ويباع الكنتالوب بسعر 4 جنيهات للكيلو، والبرقوق بـ25 جنيها للكيلو، والخوخ بـ15جنيها للكيلو، وتباع البطيخة الواحدة من 10 إلى 35 جنيها حسب الوزن والنوع.

وتابع النجيب أن مصر تعيش حاليآ في جو من الأمن الغذائي، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات.

وشدد النجيب، على مطالبة من وزارة الزراعة بزيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين، من حيث أنواع الزراعات المطلوب زراعتها، والطرق الحديثه للزراعة والري، والسعي الدائم لفتح أسواق خارجية للمحاصيل التي تزيد عن الحاجة المحلية، ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية؛ للحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن غذائي وتقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعي.