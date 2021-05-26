تفاصيل إحباط جريمة ثأر بعين شمس.. كلمة السر «ميكروباص» بلوحات مزورة

طرف الخيط ميكروباص بلوحات مزورة، كان ذلك هو العلامة المميزة التي قادت قوة أمنية إلى اكتشاف مجموعة من الأفراد كانوا في طريقهم إلى الأخذ بثأرهم من أحد الأشخاص المقيمين بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك على خلفية خصومة ثأرية بينهم وبين المجني عليه، حيث قدموا من محافظة أسيوط في سبيل تنفيذ مهمتهم الإجرامية، إلاّ أن الشكوك التي ساورت عددا من رجال الأمن كانت بمثابة كلمة السر لإنقاذ حياة المجني عليه.

صدفة كشفت النية لجريمة ثأر

بداية اشتباه القوة الأمنية التابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة في سيارة «ميكروباص» حال توقفها على جانب الطريق كانت بسبب أن السيارة المشبوهة منزوعة اللوحات الخلفية بالإضافة إلى وجود تلاعب باللوحة الأمامية وهو ما لاحظه رجال الأمن أثناء جولة ميدانية لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، وجعل الأمر محل ريبة، وبالتحري تبين أن الاشتباه في محله، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط 7 أشخاص مقيمين بمحافظة أسيوط، لاثنين منهم محل إقامة آخر بدائرة قسمي شرطة الزيتون – السلام أول، حيث تم العثور بحوزتهم على (فرد محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار - و3 قطع سلاح أبيض)، وذلك لاستخدامهم في جريمة القتل التي كانوا ينوون تنفيذها واتخذوا من «الميكروباص» محلاً لاختبائهم وإخفاء هويتهم وتحركاتهم.

القبض على المتهمين واعترافهم بنية الأخذ بالثأر

وعقب إلقاء القبض على المتهمين السبعة جرى مواجهتهم بالتهم التي نسبت إليه، حيث اعترفوا بها تفصيلياً وبنيتهم لارتكاب واقعة الثأر من أحد المواطنين المقيمين بدائرة قسم عين شمس فيما تعود أصوله إلى محافظة أسيوط، وكانت الخطة باستدراج المجني عليه ومن ثم خطفه لإزهاق روحه والأخذ بالثأر ليعودوا أدراجهم مرّة أخرى، وتم استدعاء المجني عليه بعد اتهام الأفراد الـ7 بالشروع في خطفه وقتله.