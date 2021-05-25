وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: صوتكم وصل

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2021، قائلاً: «صوتكم وصل وأنا اقترحت ودافعت عن موضوع التحسين في الثانوية العامة رغم ما يسببه للوزارة من جهد وعناء».

وأضاف شوقي في تصريحات له لطلاب وطالبات مصر عبر تطبيق «واتس آب» رداً على رغبة طلاب الثانوية العامة في معرفة موقف التحسين في الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان الموقف النهائي الأسبوع المقبل بعد مشاروات على مستوى الدولة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لا تضاف للمجموع في نهاية العام الدراسي الحالي، موضحة أن الامتحانات التجريبية لشهر مايو الجاري هي نموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة النهائية.

وأضافت الوزارة أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجدي للامتحانات النهائية، التي ستعقد في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام المعلمين والطلاب بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.