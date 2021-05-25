اعتدى عليها جنسيا.. تشريح جثمان أب قتلته ابنته حرقا وهو حي ببولاق

انتقل وفد من النيابة العامة، لمعاينة مسرح جريمة قيام طفلة بقتل والدها حرقا وهو حي، بعد اعتدائه عليها جنسيا وجسديا، حيث بدأ التحقيق مع الطفلة البالغة من العمر 13 عاما وتقطن في منطقة صفط اللبن.

رفع البصمات

واصطحبت النيابة خلال استعراضها مسرح الجريمة ممثلين عن الأدلة الجنائية، حيث قاموا بأخذ بصمات من مكان الحريق داخل غرفة النوم التي لقى فيها الأب مصرعه.

كما أمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية للوقوف على أسباب الوفاة، فيما استمعت لأقوال الطفلة التي اعترفت بارتكابها الجريمة لتعدي والدها عليها جسديا وجنسيا.

استعجال التحريات

واستعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث المبدئية للوقوف على حقيقة وتفاصيل الحادث.

وأقدمت طفلة، 13 عامًا، على قتل والدها حرقًا بعد تعديه عليها جنسيًا بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث تفحم نتيجة الحريق.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم محمد طبلية رئيس المباحث، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم ووجدت نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت نجلته 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأثارت الواقعة تعاطف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالوقوف بجوار الفتاة ودعمها ومساندتها نفسيًا لحين انتهاء تحقيقات نيابة الطفل في الواقعة الأليمة.

كما طالبوا بتقديم الدعم النفسي للفتاة، خلال فترة احتجازها منعًا لتدهور حالتها.