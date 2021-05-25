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وزير التعليم: الإعلان عن جدول الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل

كتب:

محمود البدوي
07:59 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزراة ستعلن منتصف الأسبوع المقبل، تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله، بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب طارق شوقي تدوينة منذ قليل: «امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط».

وتابع: «نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لأنها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية».

 

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