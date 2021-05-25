أمريكا و4 دول أوروبية: الانتخابات السورية لن تكون حرة ولا عادلة

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مساء يوم الثلاثاء، إنها تود أن توضح أن الانتخابات الرئاسية في سوريا، المقرر إجرائها غدا، لن تكون حرة ولا عادلة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم في نبأ عاجل.

ويتوجه الناخبون السوريون غدا، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، وهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ومحمود مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، وعبد الله سلوم عبد الله، النائب والوزير السابق.