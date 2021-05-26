«خنقوه بقطعة قماش».. القصة الكاملة لإحالة عاطلين للمفتي في القليوبية

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، أمس، الستار على جريمة عاطلين بحق سائق توك توك بقليوب حيث قاما بقتله لسرقته وتخلصا من الجثة بعد أن قتلاه بسكين وقطعة قماش، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى في إعدامهما.

البداية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من سائق بغياب ابنه سائق توك توك عقب خروجه للعمل على مركبة التوك توك خاصته ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابه.

تشكل فريق بحث بإدار البحث الجنائي بالقليوبية حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها بقيام عاطل «جار المتغيب» وآخر وبمرافقة المتغيب واستقلال مركبة التوك توك خاصته في وقت معاصر لاختفائه.

تحريات المباحث

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا باتفاقهما فيما بينهما على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته.

المتهمان يعترفان بتفاصيل جريمتهما

في سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الأول الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله بمركبة التوك توك لقضاء بعض الطلبات بعد ان اتفق مع المتهم الثاني، حيث فاجئا المجني عليه باستخدام شال قماش أعداه سلفا وأجهزا عليه عقب ذلك باستخدام سلاح أبيض سكين وطعنه بطعنة في الرقبة وأخرى بالظهر حتى وافته المنية وتخلصوا من الجثة بإلقائها وسط الزراعات وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين العثور على جثة المجني عليه بالمكان المشار إليه، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حيثيات جنايات شبرا في حق المتهمين

قالت محكمة جنايات شبرا في حيثيات الحكم، إن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل سائق «توك توك» في قليوب بدافع سرقته بأن استوقفه المتهم الأول اثناء استقلاله الدراجة النارية، وطلب منه توصيله إلى مكان أعده سلفا، مترصدا فيه المتهم الثانى لارتكاب جريمتهما، وأعدوا لذلك الأسلحة محل الاتهامات «سكين وقطعة قماش» وانهالا عليه ضربا.

وتابعت المحكمة أن المتهم الثانى أوثق عنق المجنى عليه بقطعة من القماش فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وعثر الأهالى على جثة المجنى عليه مكبل اليدين والقدمين.

ودلت التحريات على ارتكابهما الواقعة، وأمام النيابة اعترفا بارتكابهما جريمتهما وأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة، وقضت المحكمة بحكمها السابق.