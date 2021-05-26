«كلنا في ظهرك».. رسالة دعم من بهاء سلطان لـ شريف دسوقي بعد بتر ساقه

أعلن المطرب بهاء سلطان، مساندته للفنان شريف دسوقي، ودعمه بعد إجراء عملية بتر في ساقه، عقب تدهور حالته الصحية، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر «سلطان»، صورة للفنان شريف دسوقي، معلقًا عليها: «ربنا يطمني عليك يا أستاذ الحمدالله علي كل شئ وكلنا معاك وفي ضهرك يا حبيبي وتحت أمر حضرتك».

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وجرى نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، وسيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء، من فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كل الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

ووتابع الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب، وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.