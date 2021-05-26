إجراء عمليتي ولادة لسيدتين مصابتين بـ كورونا في مستشفى قنا

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، في إجراء عمليتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا ومحجوزتين بقسم العزل للعلاج من الفيروس.

أجرى عمليتي الولادة، الدكتور هيثم وشاحي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عدلي هاشم، طبيب نساء وتوليد، والدكتور حسن مبارك، أخصائي تخدير، بإشراف الدكتور محمود عبدالرحيم داوود، رئيس قسم النساء والتوليد، ومتابعة الدكتورة انجي خلف، أخصائي الباطنة ورئيس قسم العزل.

عاون الفريق الطبي، طاقم تمريض مكون من «أسماء عاشور، أسماء يوسف، نجوي حمادي، إيمان محمود وأحمد ماضي»، تعقيم العمليات.

قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن استمراراً لجهود الأطقم الطبية والتمريض في تسجيل نتائج مميزة في التعامل مع مرضى فيروس كورونا بقسم العزل، أجريت مساء اليوم عمليتي ولادة ناجحتين لسيدتين في العقد الثالث من العمر، ومصابتين بفيروس كورونا.

وأضاف الديب، أن السيدتين بحالة جيدة وكذلك أطفالهم، حيث أنجبت الأولى طفل ذكر، والأخرى أنثى، ويخضعان لفترة ملاحظة، لضمان تماثلهما التام للشفاء.

وأشار الديب إلى أن المستشفى لا يتوانى عن تقديم كل الدعم للمرضى بمختلف الأقسام حتى يتم التعافي والشفاء التام، وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد.

كان مستشفى قنا العام، أجرت من قبل 3 عمليات ولادة منذ جائحة كورونا وتخصيصها لمستشفى عزل من قبل وزارة الصحة مع 7 مستشفيات أخرى بالمحافظة.