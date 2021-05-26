وزير التعليم يرد على «شاومينج»: «المية تكدب الغطاس»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تصريحات ما يعرف بـ«شاومينج»، بأنهم سوف يستطيعون تسريب الامتحانات قائلا: «المية تكدب الغطاس».

وقال «شوقي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، إن الهدف من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، تحقق بنسبة كبيرة، موضحا أن الامتحانات التجريبية الأولى كانت تهدف لقياس قدرة الشبكات، لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه الخوادم في المدارس، والكهرباء، والسحابة الإلكترونية، وشرائح الـ«تابلت».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثاني كان فرصة للتأكد من الخوادم في المدارس، لتجربتها، لأن الامتحان النهائي لن يعتمد على السحابة الإلكترونية، خشية سقوط الـ«سيستم».

وشدد على أن الدولة لديها حلول لكل المشكلات مثل انقطاع الكهرباء أو غيرها، موضحا أن الامتحانات في الجولة الثانية كانت مدتها قصيرة، والهدف منها هو اعتياد الطلاب على نظام الامتحانات، لافتا إلى أنه يهتم بالرد على كل الأسئلة والأمور التي تشغل بال المواطنين.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على جروب أولياء الأمور على تطبيق «واتس أب»، ردًا على سؤال إحدى أولياء الأمور، حول عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، قائلا: «هنعلن كل التفاصيل خلال أسبوع»، مشيرًا إلى أن الامتحان التكميلي فقط هو الذي مدته ساعة، أما الامتحانات الشهرية نجدها في الجداول المعلنة سابقا، وتتراوح بين ساعة ونصف وساعتين.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور اختياري في جميع أنواع المدارس في شهر رمضان، موضحة أنه لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب على ثلاثة أيام أسبوعيًا، مؤكدة أنه يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.