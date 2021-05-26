استشاري تغذية علاجية: الحالة المزاجية العالية تُساهم في إنقاص الوزن

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك علاقة بين السكر والقلق، خاصة لدى السيدات أثناء فترة الدورة الشهرية، فهناك بعض الدراسات التي تربط بين بعض الفيتامينات والسيطرة على القلق والتوتر، منها تناول فيتامين د، خاصة أنه يساعد في علاج الاكتئاب، وأيضا حمض الفوليك، وبعض أنواع البروتينات مثل البيض واللحم.

وأضاف «فهمي»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن الصيام يحفز بعض ناقلات الأعصاب التي تدعو للبهجة والسعادة، بالإضافة إلى التحلل الذاتي لخلايا الأعصاب التي تتجدد مع الصيام، لكن الموضوع يتحسن مع الوقت، لافتاً إلى أن الأكل الصحي ينعكس بالإيجاب على كل شيء في حياتنا.

وأردف استشاري التغذية العلاجية، أن هناك أكلات تقوم بتحسين الحالة المزاجية، منها الأوميجا 3، وزيت الزيتون، وغيرها، منوها بأن كل ما هو غير صحي يعمل مع الأعضاء الجسدية بالسلب، موضحًا في الوقت ذاته أن الأعياد أصبحت مرتبطة لدينا بالطعام، وأصبحت ثقافة لدى الشعب المصري، والحالة المزاجية الجيدة تساهم في إكمال إنقاص الوزن، خاصة إذا كان مرتبطا بالطبيب الذي يقوم بالمتابعة معه.

وأشار إلى أن النظام الغذائي لا بد وأن يعتمد على عدم المنع، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون الإنسان لديه قابلية لإنقاص الوزن.

فيما قالت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي، خلال حوارها في نفس البرنامج، إن الأكل هو الحاجة الملموسة ويتم استخدامها كدليل على إثبات الاهتمام أو عدمه، والشائع هو أن الأكل مصدر للسعادة، لافتة إلى أن الأكل يفرق في المزاج العام للشخص، موضحة أنه من أعراض الاكتئاب الواضحة جدا هي تناول الطعام بشراهة، أو عدم تناوله.

وأوضحت «ناعوم»، أن 90% من مرضى الاكتئاب يتم تحويلهم لإخصائيين تغذية من أجل تحسين حالتهم النفسية، وإنقاص الوزن، مشيرة إلى أن طبيعة الشخصية تفرق كبيرا مع تناول النظام الغذائي.