صاحب دور الإرهابي «أبوعبيدة» في «الاختيار 2»: المؤلف اهتم بكل التفاصيل

روى الفنان محمد العزايزي، كواليس تجسيده لشخصية الإرهابي «أبو عبيدة» في مسلسل «الاختيار 2»، قائلا: «المؤلف هاني سرحان اهتم بكافة التفاصيل الخاصة بشخصية الإرهابي، حتى أسلوب تناول الطعام».

وأعرب العزايزي خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» عن سعادته بالعمل مع الفنان إسلام جمال لأول مرة، «إسلام جمال كان متعاون للغاية وحرص على تقديم النصائح له خلال تصوير المشاهد».

وأعلنت شبكة قنوات «On» مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة On، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول من المسلسل، خلال شهر رمضان الكريم على القناة نفسها، وحقق نجاحًا ساحقًا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 علي قناة On، ستكون من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل الاختيار 2 كان قد عُرض خلاله عددًا من الأغنيات الوطنية، منها أغنية خاصة للفنان أحمد سعد، وهي تتر البداية، إضافة إلى أغنيتين للفنان الكبير محمد منير بعنوان الشهيد، وضالين، وأغنية للملحن أحمد فرحات، أما الموسيقى التصويرية للعمل فقد وضعها الموسيقار خالد الكمار، وحققت نجاحا ساحقا لاختلافها عن موسيقى الموسيقار تامر كروان التي وضعها للجزء الأول من المسلسل.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبدالوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد.