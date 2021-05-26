الهجرة: «اتكلم عربي» رحلة كارتونية من النوبة للعاصمة الإدارية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج تعاونت مع دار نهضة مصر لأكثر من عام لإنجاح تطبيق «اتكلم عربي» لمعرفة احتياجات المصريين في الخارج: «صممنا رحلة بسيطة لشخصية كارتونية يختارها مستخدم الموقع، وتبدأ هذه الرحلة من النوبة حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، «في كل مرحلة يتعلم المستخدم الحرف وصوت الكلمة، وكل مرحلة لها نقاطها الخاصة، ولكي ينتقل مستخدم التطبيق من نقطة لأخرى يجب أن يكون فهم الكلمة واستطاع أن يكتبها بشكل جيد، كما أنّ دار نهضة مصر أدخلت الذكاء الاصطناعي، أي أننا نتعامل مع الكلمات التي ينساها المستخدم».

وأردفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، «بدأنا بالمرحلة الأولى من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهي المرحلة التي أطلقناها منذ يومين، بعدها سنعمل في إطار فئتين عمريتين وهما (من 6 إلى 9 سنوات) و( 9 سنوات إلى 12 سنة)، وقد يستفيد شاب عمره 18 عاما مما يقدم لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام إذا لم يكن مستواه في اللغة قوية، نحن نحاول بالتعاون مع دار نهضة مصر تقييم فريق العمل من الجانبين كل تجربة لكي نطور المراحل المختلفة، والتطبيق متاح على ANDROID وIOS».