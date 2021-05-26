عاجل.. مدبولي: نعمل لتبسيط «الإفراج الجمركي» عن البضائع في أقل مدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالإفراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تتعامل وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية بشكل مباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تتولى كل وزارة من الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها، منح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

جاء ذلك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، الذي ترأسه رئيس الوزراء، حيث تطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، في إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في استيفاء الفحص لشحنات سابقة.