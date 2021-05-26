رئيس جامعة الإسكندرية: لجنة الأخلاقيات تتقصى حقيقة واقعة أستاذ علوم

كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، عن انعقاد لجنة الأخلاقيات برئاسة عميد كلية العلوم، اليوم الأربعاء، وذلك لتقصي الحقائق حول واقعة غضب طلاب كلية العلوم من الدكتور محمود مرسي، وذلك بعد واقعة الغضب والتعليقات الغاضبة التي حدثت إثر بوست التهنئة على الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية للأستاذ الجامعي.

رئيس جامعة الإسكندرية: لم تصل أي شكوى للجامعة أو الكلية

وقال قنصوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ما يحدث الآن هو تقصي الحقائق حول الواقعة والتأكد من التعليقات الغاضبة التي دونها طلاب علوم على البوست الذي نشر في الصفحة الرسمية للكلية والوقائع التي ذكرت ولم يتقدم بها أي شكاوى للجامعة أو الكلية، لافتا إلى أن تقصي الحقائق والسماع لكل الأطراف أولا حفاظا على الطلاب والتأكيد على أحقية الطلاب في أن يكون الأستاذ الجامعي قدوة يحتذى بها، إضافة إلى الحفاظ على مستقبل عضو هيئة تدريس في أول مشوار حياته العملية.

رئيس جامعة الإسكندرية: الأستاذ الجامعي أب للطلاب

وأضاف أنه أطلع على كل التعليقات والغضب، مؤكدًا أنه لم تصل شكوى واحدة من الأستاذ الجامعي للجامعة أو الكلية، وجميعها انحصرت في التعليقات على البوست المنشور الخاص بالترقية، مؤكدًا على أن الأستاذ الجامعي قدوة للطلاب ولابد أن يتمتع باللين مع الشدة في أوقات خاصة من الطلاب الذين يحتاجون إلى الشدة ولابد أن يعلم أنه أب للطلاب.

رئيس جامعة الإسكندرية: لن نتأخر في اتخاذ الإجراء المناسب ضد كل من يخالف الأعراف الجامعية

وأوضح في بيان صادر عن الجامعة، منذ قليل اليوم، أنه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتي أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا على أنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس.

وأضاف رئيس الجامعة الإسكندرية، أنَّ الجامعة لم تتلق حتى الآن أي شكوى مكتوبة من الطلاب، مشددًا على أنَّه في حال ثبوت أي من الوقائع محل الشكاوى سوف يتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم نحو هذا المدرس، وفي حال عدم ثبوت الوقائع سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب، وقال إنه من موقعه كرئيس جامعة وكأب للطلاب لن يتاخر عن اتخاذ الإجراء المناسب.

كلية العلوم تغلق التعليقات على منشور التهنئة

وقامت إدارة الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بغلق التعليقات على منشور التهنئة الذي تحول إلى حملة ضد الأستاذ الجامعي، بعدما حقق المنشور في 13 ساعة فقط، تعليقات طلابية قاربت على 42 ألف تعليق حتى وقت كتابة تلك الكلمات وغلق التعليقات، وتجاوز 150 ألف تفاعل بصيغة الغضب، ناهيك عن قرابة 15 ألف مشاركة.

وشهدت التعليقات مئات المواقف السيئة التي زعم أصحابها حدوثها معهم من قبل الأستاذ الجامعي، الأمر الذي أدى إلى حالة من التعاطف مع الطلاب وارتفاع نبرة الهجوم على الأستاذ الجامعي، في يوم كان من المفترض أن يكون يوم تكريم وتهنئة له نتيجة ترقيته، إلا أن العكس كان في انتظاره، فتحول التكريم إلى توبيخ من الطلاب وغيرهم من المعلقين.