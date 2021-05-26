تأجيل محاكمة أستاذ بجامعة القاهرة تنمر على أحمد موسى

أجلت محكمة جنح الهرم في جلستها التي عقدت اليوم، محاكمة أستاذ بجامعة القاهرة يدعى أيمن منصور ندا، لجلسة 20 يونيو المقبل، لاتهامه بالتنمر والسب والقذف في حق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد.

وكان أستاذ الجامعة والذي يعمل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قد نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقالات تجاوز فيها من النقد إلى السباب والتطاول والتنمر بحق الإعلامي أحمد موسى، مما دفعه لتكليف المستشار القانوني عمر الأصمعي لتقديم بلاغ للنائب العام، وإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الهرم، والتي أحالتها لدائرة أخرى لنظرها في جلسة 20 يونيو القادم.