تعرف على خريطة القوافل الطبية العلاجية بكفر الشيخ خلال يونيو المقبل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير خدمات الرعاية الكاملة لهم، والوصول إلى المواطنين بالأماكن البعيدة، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، عن مقترح تنفيذ القوافل العلاجية للمناطق الأكثر احتياجا، والتي ستبدأ بقرى مراكز ومدن دسوق وفوه ومطوبس بداية من 1 يوليو 2021م حتى سبتمبر 2021م، وتتضمن بداية بقرى مركز ومدينة دسوق وهي كالآتي؛ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1، 2 يونيو بقرية مندور، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الموافق 8، 9 يونيو بقرية عتل فراعون، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15، 16 يونيو بقرية منية جناج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22، 23 يونيو بقرية بقرية الطراوي.

كما سيتم تنفيذ القوافل الطبية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6، 7 يوليو بقرية كفر مجر، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13، 14 يوليو بقرية الصافية، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية بقري مركزفوه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3، 4 أغسطس بقرية الفتوح، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 10، 11 أغسطس بقرية السلقا، بالإضافة إلى قرى مركز مطوبس وتتضمن؛ يومي الثلاثاء والإربعاء الموافق 17، 18 أغسطس بقرية السيد البدوي، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24، 25 أغسطس بقرية الجزيرة الخضراء، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 31 أغسطس و1 سبتمبر بقرية برج مغيزل، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 7، 8 سبتمبر بقرية القني.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنهذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل «باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام»، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.