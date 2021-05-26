رئيس «DMG MORI» الألمانية: المستقبل في مصر للتصنيع المحلي (فيديو)

قال رئيس شركة «دي إم جي موري» (DMG MORI) الألمانية، كرستيان ثونز، إنَّ مصر بحاجة لأطباء ولكن من أجل خلق الأموال والثروات والإنتاج المحلي والصناعة المحلية فمصر بحاجة لمصنعين حقيقيين، «انظروا إلى الصين فلديها تصنيع قوي جدا، ومن وجهة نظري كان الدكتور طارق شوقي محق والرئيس عبدالفتاح السيسي دفعني بقوة لذلك، وكان صحيحًا ومحقًا عندما قال نريد منتج محلي، ونريد مكون محلي، ونريد تعظيم المنتج المحلي، ونريد توطين الصناعة المحلية، وهي الثروة الحقيقية».

وأضاف رئيس شركة «دي إم جي موري» الألمانية، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»: «شيء جميل إنه يتمّ خلق فرص محلية هنا في مصر، ثم يكون هناك تبادل حقيقي وتستورد ألمانيا سلع من مصر، ولذلك يجب أن يتم بناء شبكة حقيقية هنا».

ونوه إلى أنَّ التعاون بين شركة «دي إم جي موري» والهيئة العربية للتصنيع تعاون ضخم وكبير، مبينًا أنَّها صانعة الفارق، نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة، واتباعنا لرؤيته.

واستكمل: «حلمي أن نخلق فريق هنا في مصر وندربه هنا كذلك، ثم في عام 2025 وفي كأس العالم للمهارات نستطيع أن نشارك ونكون ضمن 5 في القمة»، موضحًا «الرقمنة هي التي غيرت حياتنا، ومبادرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر للتحول الرقمي بمجال التعليم وبنك المعلومات أمر هام».

وشدد على أنَّ المستقبل في مصر هو للتصنيع المحلي وتوطين الصناعة المحلية، مبينًا أنَّ مصر لديها وسائل مواصلات رائعة، وأيضًا يتمّ فيها إنتاج الكثير من القطارات من خلال الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصناعة، إضافة لاحترام مصر للشركات الناشئة، مؤكّدًا أنَّ هناك مبادرات حقيقية من جانب الحكومة والرئيس السيسي في انتظار نتائجها على أرض الواقع.