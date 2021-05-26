«نقل النواب» توافق على موازنة السكة الحديد وتوصي بزيادة مخصصات التدريب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة القومية للسكة الحديد للعام المالي الجديد، حيث وصلت تقديرات الموازنة العامة للعام 2021/ 2022 إلى 39.663.500 مليار جنيه، فيما بلغت الخطة الاستثمارية 27.142 مليار جنيه.

من جانبه، قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن لدينا سكة حديد عمرها نحو 170 سنة، وتغطى معظم مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد رحلات القطارات يوميًا تصل إلى 900 رحلة، وتنقل ما يقرب من مليون مواطن معظمهم من محدودي الدخل.

تطوير السكة الحديد

وتابع «أبو المكارم»، أنه يتم تطوير السكة الحديد سنويًا في كل دول العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًا، مشيدًا بموقف الدولة في الوقت الحالي من هذا القطاع.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، إنه لابد من مواجهة الظواهر السلبية مثل التهرب من دفع التذاكر، مشيرًا إلى أن لدي اللجنة عدد من الملاحظات منها ما يتعلق بالعنصر البشري، والخاصة بضرورة تدريب العنصر البشري حتى يتثنى متابعة التطور التكنولوجي، واستثمار أصول الهيئة القومية للسكة الحديد.

وذكر أن لجنة النقل والمواصلات أوصت بزيادة موازنة التدريب للعنصر البشري، واستثمار أصول وأموال السكه الحديد، ووضع خطة زمنية وماليه للتدريب.