بينها لينكد إن وانستجرام.. كيف تحمي نفسك على شبكات التواصل الاجتماعي؟

نشرت وزارة الاتصالات المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيديوهات يقدمها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لرفع الوعي بوسائل التأمين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام ولينكد إن.

وتستعرض «الوطن» طريقة تأمين حساباتك المختلفة على النحو التالي:

طريقة تأمين حسابك على LinkedIn

ابدأ بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA، وهي إحدى أهم طرق حماية وتأمين حسابات المستخدم على الإنترنت، حيث يقوم المستخدم بإثبات هويته من خلال تقديم دليلين على صحتها، وذلك من خلال كلمة المرور، إضافة إلى رمز تسجيل دخول خاص يتم إرساله للمستخدم عبر هاتفه المحمول.

- اضغط على صورتك في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات.

- اضغط على تسجيل الدخول والأمان.

- اضغط على عملية التحقق من خطوتين.

- اضغط على الإعداد، واختر رقم الهاتف ثم اضغط استمرار.

- أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك على لينكد إن، ثم اضغط على إرسال الرمز.

- سيتم إرسال كود في رسالة SMS على رقم هاتفك الخاص.

- أدخل الكود الذي أرسل إليك ثم اضغط للتحقق.

طريقة تأمين حسابك على Instagram

ابدأ بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA، وهي إحدى أهم طرق حماية وتأمين حسابات المستخدم على الإنترنت، حيث يقوم المستخدم بإثبات هويته من خلال تقديم دليلين على صحتها، وذلك من خلال كلمة المرور، إضافة إلى رمز تسجيل دخول خاص يتم إرساله للمستخدم عبر هاتفه المحمول.

- اذهب إلى ملفك الشخصي واضغط عليه.

- اضغط على الإعدادات ثم اضغط على الأمان.

- اضغط على المصادقة الثنائية.

- ستظهر رسالة تحثك على تفعيل المصادقة الثنائية، قم بالضغط على بدء التفعيل.

- اختر رسالة نصية.

- سيتم إرسال كود في رسالة SMS على رقم هاتفك الخاص، ادخل هذا الرقم.

- سيتم إرسال رمز الاسترداد، يمكنك الاحتفاظ بها واستخدامها في حالة عدم إمكانية تلقي الرسائل النصية SMS.