12 هدفا لمبادرة «بر أمان»: توفر قروضا للصيادين

تحرص الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري، ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي، على رأس أولوياتها، وتقديم أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية كافة لفئات الصيادين، وكذلك فئات العمالة غير المنتظمة، لذلك كانت محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويرصد التقرير التالي أهداف المبادرة:

1- التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر، لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد «الذريعة».

2- تغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

3- تنقسم المبادرة إلى 4 مراحل وتشمل 42 ألف صياد.

4- تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات «الريان، ادكو، مريوط، المنزلة».

5- المرحلة الثانية يتم التركيز فيها على بحيرات «البرلس، والمرة، والتمساح».

6- المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل.

7- توفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة.

8- توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك، وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة، وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

9- إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

10- الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة.

11- وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة، ودمجهم في القطاع الرسمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

12- استهداف غير القادرين من عمال الصيد، والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة في أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.