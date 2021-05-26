عاجل.. «المؤبد» لـ 3 متهمين في قضية «فساد المليار دولار»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين في قضية «فساد المليار دولار» بالسجن المؤبد ورد المبالغ المستولى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراي أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs)» ببنكي عودة بسويسرا، وقطر الوطني بالدوحة، بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطني بالدوحة، بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

من جانبها، كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراقها، عددا من الوقائع، بينها حصول المتهمين الأول والثاني على مبالغ من حساب شركة «تراى أوشن» بلغت 18 مليون و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، إلى حسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنع وإعداد ميزانية شركة «تراي أوشن» خلال عامي 2012، 2013.