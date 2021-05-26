بسبب 25 جنيهاً ونقلة بطيخ.. عامل يقتل زميله داخل سوق الخضار ببنها

شهد سوق الخضار بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، قبل قليل، حيث نشبت مشاجرة بين 3 عمال داخل السوق، بسبب خلاف على مبلغ 25 جنيهاً، وانتهت المشاجرة بقيام أحدهم بطعن زميلة بالسكين، حتى لفظ أنفاسه.

تم نقل العامل المجني عليه إلى مستشفى بنها العام، حيث تم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة، وجرى إلقاء القبض على العاملين الآخرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول «ر. أ. ع.»، عامل، جثة هامدة، إثرإصابته بعدة طعنات، وعلى الفور، انتقل اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى محل الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى تورط عاملين من زملاء المجني عليه في الواقعة، وهما «أ. ج. ع.»، و«م. ح. م.»، وجميعهم يعملون معاً فى سوق الخضار بمدينة بنها، وأثناء قيامهم بتنزيل حمولة بطيخ من إحدى سيارات النقل، تشاجروا فيما بينهم بسبب خلاف على مبلغ 25 جنيهاً، فقام أحدهم بطعن المجنى عليه بسكين كانت بحوزته.

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين، وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة جثة المجني عليه وبيان سبب وظروف الوفاة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.