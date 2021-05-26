وزارة العدل تعقد دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني، والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة القاهرة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لممثلي بعض الوزارات والجهات التي تتشكل منها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني ومنها: وزارات الدفاع، والعدل، والخارجية، والداخلية، والتعليم العالي، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وتضمن برنامج الدورة إقامة خمس محاضرات للتوعية بدور وأهمية القانون الدولي الإنساني، والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأثير تغير المناخ على القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر التي يترأسها السيد المستشار وزير العدل، والتي تختص بتعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدريب الكوادر الوطنية لنشر ثقافته.