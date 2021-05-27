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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الخميس 27 مايو 2021
برج الحوت

برج الحوت

مولود برج الحوت غامض لكنه يكتم الأسرار، ولا يهتم بالثروة والجاه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك بالدقة في عملك وتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة، لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس

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