3 ملايين جنيه وراء القبض على رئيس مجلس إدارة «شركة مياه دمياط»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط؛ لاتهامه بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

وأكد مصدر أمني لـ«رشوة» أنه تم إلقاء القبض على الموظف المذكور، ويُدعى «م. ع.»، أثناء خروجه من مقر عمله، حيث ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه، بناءً على تسجيلات تثبت تورطه بالواقعة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من تسجيل وقائع قيام المتهم بالاتفاق على تلقي رشوة مالية، وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتم إحالة المتهم لسلطات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.