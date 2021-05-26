تطهير وتعقيم متحف أثار مطروح وروميل لمواجهة كورونا «صور»

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تطهير وتعقيم متحف أثار مطروح، ومتحف روميل، وبعض المنشآت الحكومية، ومنها مكتبة مصر العامة، وعدد من المساجد والسنترال ومكاتب البريد، وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رش المواقف ومحطة السكك الحديدية بمرسى مطروح

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح على استمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديدية، لمنع انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع الموجة الثالثة للجائحة.

حملات ليلية لرش الشوارع وتعقيم منازل المخالطين

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب في الأحياء والشوارع والعزب، ومقالب القمامة، والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة والمركز.

حملة لتعقيم المصالح الحكومية بسيوة

وشن مركز ومدينة سيوة حملة مكبرة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم المصالح الحكومية بداية من قسم شرطة سيوة والبنك الأهلي ومكتب البريد ومسجد الملك ومبنى مجلس المدينة، ورش الواجهات للمحلات والمنشآت العامة والخاصة في شوارع سيوة.

ودفع رئيس مدينة سيوة بفرق لنظافة الشوارع وتطهير الأحياء، وفي القرى بمناطق مشندت وسيدي رحيم وأغورمي والسوق والرمل، وتزويدها بجميع السيارات ومواد مكافحة العدوى والرش لمواجهة جائحة كورونا.