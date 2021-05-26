طلال أبو غزالة: مصر ستصبح أهم سابع اقتصاد بالعالم عام 2030

قال الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، إن مصر نبض الأمة العربية، وبها قاطرة من التنمية، توقع لها من قبل أنها ستكون في عام 2030 سابع أهم اقتصاد على مستوى العالم، لافتا إلى أن سياسة القيادة المصرية الحالية، تعتمد على الاستثمار في المستقبل، وليس في إرضاء شعوبها حاليا.

وأضاف «أبوغزالة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أن الثورة المعرفية هو شيء هائل، وهناك الكثير ممن لا يدركون أهميتها حول العالم، حيث أنه وللوصول لذلك يستلزم بنية تحتية معرفية بما فيها التعليم، وهو أحد أسس البنية التحتية.

وأوضح أن المعرفة تعني بأن يكون هناك بنية تحتية للاتصالات متاحة لكل إنسان، ويحق لكل مواطن في العالم أن يكون له حق الاتصال المعرفي، حيث أن شركته لديها خط الإنترنت الخاص بها، وذلك لأن البنية التحتية المعرفية تطلب تأمين اساسيات الاتصال للإنترنت، «الهاتف في يد الإنسان أصبحت كالسندوتش التي يتغذى عليه».

وأكد أن هناك 5 شركات تعمل في الثورة المعرفية، ونجحت في السيطرة على كل دول العالم، مشيرا إلى أنه سعيد وفخور بإتمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع في إنشاء الكمبيوتر اللوحي في أغراض التعليم مصنع بكل الدول الغربية وأسيا وأفريقيا، «طموحنا أن نصل إلى قيادة تلك الصناعة على مستوى العالم».