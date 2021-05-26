دبلوماسي: أمريكا تعمل على تغيير سياساتها للتخلص من عبء إسرائيل الأخلاقي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ماحدث من صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي غزة دفع الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياساتها، وأن يأتي وزير خارجيتها إلى المنطقة بعد جولة من الصدام عنيفة استمرت طيلة 12 يوما، وكانت تحمل الكثير من الدلالات.

وأضاف «زكي»، خلال استضافة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أن هناك جناحا في الحزب الديمقراطي الأمريكي بات أكثر قربا وفهما وتعاطفا مع الحقوق الفلسطينية الضائعة والوضع الفلسطيني غير المريح، كما أن الوضع الإسرائيلي بات يمثل على الإدارة الأمريكية عبئا أخلاقيا، وهو الدافع الأساسي لتغيير أمريكا لسياستها واحتواء الموقف مؤخرا.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الحالية عملت على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة تجاه فلسطين، حتى قاموا بالتراجع عن بعض الخطوات التي جرى اتخاذها من قبل، «هذه الإدارة بتحاول ترسم لنفسها صورة أكثر حيادية وتوازنا في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمهم إننا نشوف كيف سيتصرف الجانب الأمريكي في مستقبل الأيام؟».

وأكد أنه يجب على الدول العربية عدم طرح المبادرات والأطروحات طيلة الوقت، في حين لا يعلق ولا يقبل الطرف الأخر بأي شئ.

وتابع: «الجانب الفلسطيني واضح وثابت في مواقفه، ويريدوا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 22% من مساحة فلسطين التاريخية، ويجب الوصول إلى حل متفق عليه حتى يتم تشكيل عاصمة لدولتين، وهو ما يريده الفلسطينون، بينما يرفض اليمين الإسرائيلي كل هذا الكلام».