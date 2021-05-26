بعد محاولة سرقة فيلا إلهام شاهين.. 10 معلومات عن تأمين المنازل

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، في واقعة محاولة سرقة فيلا إلهام شاهين، مع المتهم الذي ضبطه الحارس الخاص بالفيلا، وهو يحاول تسلق السور للدخول إلى الفيلا وسرقتها في وقت متأخر من صباح اليوم، وجرى تسليمه إلى قسم الشرطة التابعة له الفيلا.

ومن حسن الحظ أن هناك تأمينا على المنازل ضد السرقة، والذي يؤمن راحة البال للمؤمن من خلال وضع مزايا التغطية التأمينية، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن التأمين على المنازل، وفقًا لموقع الاتحاد المصري للتأمين وذلك في السطور التالية..

معلومات عن التأمين على المنازل

التأمين على المنازل هو نوع من أنواع تأمين الممتلكات يختص بحماية المنازل من الأخطار المتوقعة سواء المبانى فقط، أو المحتويات فقط أو كلاهما معاً، وتتضمن التغطية المخاطر التالية:

الحريق والصواعق والانفجار والزلازل، العواصف والفيضانات، طفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، الارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات، الاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات العمالية.

وتتميز وثيقة التأمين على المنزل بالمرونة التي تتيح تصميم التغطية التأمينية المناسبة على المنازل وفق الحاجة.

وتشمل التغطية التأمينية لهذه الوثيقة المباني ومحتويات المنازل والحوادث الشخصية وتكاليف الإيجار والمنازل البديلة في حال حدوث حادث مفاجئ يجعل مقر الإقامة غير قابل للسكن ، وذلك بالإضافة إلى تغطية تأمينية لمسؤوليات المؤمن عليهم تجاه العاملين بالمنزل وعامة الجمهور.

وتشمل المحتويات جميع محتويات المنزل من السلع والأجهزة والمنقولات الشخصية والأثاث والتركيبات والتجهيزات والزينة وغيرها..

مميزات وثيقة التأمين على المنازل

توفر وثيقة تأمين أصحاب المنازل التکالیف المتعلقة بما یلي:

تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبناء وداخل المنزل أو خارجھا أو محتويات المنزل بسبب المخاطر المؤمن عليها بسبب الحرائق أو الأعاصیر أو البرق أو غیرھا من الکوارث من خلال إصلاح المنزل حتى اعادة بنائه بالكامل.

التعويض في حالة أي فقدان أو ضرر في محتويات المنزل ناتج عن سطو أو اقتحام للمنزل.

فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية – الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية ومعظم المحتويات الأخرى لمنزلك إذا تم تدميرها في كارثة مؤمن عليها.

إذا أصبح منزل المؤمن له غير قابل للسكن نتيجة المخاطر المؤمن عليها، سيكون التعويض سكنا بديلا حتى مدة 90 يوماً حتى يتم اصلاح منزلك مرة أخرى.