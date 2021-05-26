وزير السياحة يلتقي الأمير سلطان بن سلمان مستشار خادم الحرمين لتعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وذلك خلال مشاركته اليوم، في قمة «إنعاش السياحة» التي أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع الـ47، للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 26 و 27 من مايو الجاري.

وهنأ العناني، الأمير سلطان بن سلمان لتعيينه عضواً بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، وفقاً للقرار الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، وجه صاحب السمو الملكي، الشكر للدكتور خالد العناني، معرباً عن تقديره لهذا القرار المصري بتعيينه عضوا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور خالد العناني، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه من وزراء السياحة العرب، حيث التقى بمعالي أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق، والسيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستوى السياحى والأثري وتنشيط حركة السياحة.

وخلال لقائه بوزير السياحة السعودي، وجه الدكتور خالد العناني الشكر لوزير السياحة السعودي على تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

ومن جانبه، رحب وزير السياحة السعودي بالدكتور خالد العناني، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لإقامة برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور خالد العناني بالمشروعات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ولا سيما في المجال السياحي، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، متطلعا لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربية، ولا سيما مع الفتح التدريجي للسفر في العديد من الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالسائحين العرب في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أن مصر تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات.

وخلال لقاء وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، تم الحديث عن مشاركة مصر في معرض اكسبو دبي 2020 والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر.

والتقى العناني، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي وتم مناقشة آليات الاستفادة وتبادل خبرات الآثاريين والمرممين في البلدين، بالإضافة إلى التعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار مع وزير السياحة والآثار الأردني.

وحضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.