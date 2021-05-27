نهاية مأساوية لرحلة وادي الريان: إصابة 9 أشخاص في تصادم بالفيوم

انتهت رحلة أسرة مكونة من فتاة وشقيقها وابنة عمهما، للتنزه بشلالات وادي الريان في محافظة الفيوم، بحادث مأساوي، نتيجة تصادم سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها بدراجة بخارية، قطعت الطريق أمامهم فجأة، أمام مدخل قرية «كحك»، ليتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي، بدلاً من العودة إلى منزلهم، مصابين بإصابات بالغة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات، وجرى نقل إحداهن إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالتها.

إخطار الشرطة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود إخطار من مرفق الإسعاف بنقل 9 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية «كحك»، إلى مستشفى أبشواي المركزي.

إصابة فتاة وشقيقها وابنة عمهما

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وهم «آية علي رمضان»، 21 سنة، باشتباه نزيف داخلي وكسر، وشقيقها «محمد علي رمضان»، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وابنة عمهما «أسماء أحمد رمضان»، 15 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بالقاهرة، كانوا في رحلة لوادي الريان.

إصابة 6 أشخاص آخرين في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 آخرين، وهم «حسين محمد عبد الوهاب»، 23 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح بالرأس، و«عبد الرحمن مصطفى عبد العال»، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، و«أحمد محمد عبد الواحد»، 26 سنة، بسحجات وكدمات، و«أحمد شعبان عبد السلام»، 19 سنة، بكسر في القدم اليمنى، و«علي رمضان علي»، 27 سنة، بجرح في الساعد اليسر وكدمات بالجسم، و«سيد علي سيد»، 29 سنة، بكدمات في الجسم.

إزالة أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

جرى إزالة أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.