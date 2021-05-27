اجتماع عاجل اليوم لـ«خدمات النقل» لمناقشة مشكلات acid على الاستيراد

تناقش شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس؛ لمناقشة مدى تأثير تطبيق منظومة الشحن المسبق Acid على وكلاء الشحن والمصدرين والمستوردين.

يأتى ذلك مدعوما بشكاوى عدد كبير من المستوردين من زيادة فترة الإفراج، وانعكاس ذلك على أسعار السلع بالارتفاع.

وقال أيمن الشيخ، رئيس الشعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة، إن الشعبة تلقت العديد من شكاوى شركات الشحن من التطبيق التجريبي للمنظومة الجمركية الجديدة، التي بدأت منذ شهر أبريل الماضي.

وأشار «الشيخ» إلى أن هناك ارتباك كبير لدى شركات الشحن سيؤدى حتما إلى زيادة الغرامات، التى ستنعكس بصورة كبيرة على التكلفة النهائية، كما تعود بالسلب على حركة التجارة الدولية التي تعاني مشكلات كبيرة.

وطالب رئيس الشعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة، بضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل تلك المعوقات، خاصة أن المراكز الجمركية اللوجستية لم تحقق حتى الآن أهدافها في تيسير حركة التجارة.

وكانت شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية قد دعت إلى ضرورة توجه الدولة لتقليل زمن الإفراج، واستخدام المنظومة الرقمية لتتوافق مع النظم العالمية المطابقة، مع ضرورة إصدار لائحة تفصيلية لكل خطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات، كما أن السلطات المسؤولة لم تحدد كيفية التعامل مع مشاكل المستوردين الواقعية التي أحدثها النظام الجديد للمستوردين.

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي انطلق تجريبيًا أول أبريل الماضي، وإلزاميًا في أول يوليو 2021.

وتضررت غرفة القاهرة من قرار التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار والبيع النهائي للمستهلك، مشيرة إلى أن خسائر كبيرة من المتوقع أن تحدث للمستورد إذا حدث خطأ بسيط، من جراء إعادة تصدير السلع المستوردة مرة أخرى.

ولفتت الغرفة، إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 إلى 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلى 25 يوما، منوهة إلى أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار.