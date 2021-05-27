عاجل.. غلق محور المريوطية في الاتجاهين 3 أيام تبدأ من الجمعة المقبلة

أصدرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بيانًا بخصوص أعمال تحويل وغلق محور المريوطية والطرق البديلة حيق تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى (عدد 7 كمرات) الخاصة بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبينى بمنطقة أعلى محور المريوطية (مرور علوى) بمحافظة الجيزة.

الأمر الذى يستلزم غلق لمحور المريوطية بالطريق الدائرى فى الإتجاهين لمدة 3 أيام (يوم الجمعة الموافق 28/5/2021 - ويوم الجمعة الموافق 4/6/2021 –ويوم الجمعة الموافق 11/6/2021) على أن تكون الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى :

الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من أعلى المنيب ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات يستخدم مسطح محور المريوطية إتجاه شارع ترعة المنصورية ومنها إلى ميدان الرماية إتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى أو إستخدام مطالع الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى أو إتجاه طريق الواحات.

-الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه مناطق أعلى المنيب يتم إستكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ومن يرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن إتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان.

-الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه مناطق أعلى المنيب يتم إستكمال السير بالطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى يساراً إلى ميدان الرماية إتجاه مناطق الجيزة.

ومن جانبها تقوم الإدارةالعامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.