دعاء خسوف القمر: اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا

خسوف القمر، ظاهرة فلكية تتكرر، لذلك يتساءل الكثيرون عن دعاء خسوف القمر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا».

دعاء خسوف القمر، يتم البحث عنه هل هناك دعاء معين له أم لا، فهو لم يرد في السنة دعاء محدد معووف بـ دعاء خسوف القمر، ومن أفضل الادعية التي تعد دعاء خسوف القمر : سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

ومن دعاء خسوف القمر: «اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا».

أهم أدعية خسوف القمر

ومن دعاء خسوف القمر: اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

وعن الحمد كدعاء خسوف القمر: «الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم».

دعاء خسوف القمر

ومن الأدعية المحببة التي من الممكن الدعاء بها عند خسوف القمر: «اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد (صلى الله عليه وسلم).. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه.. أجرنا من النار.. ومن خزي النار.. ومن كل عمل يقربنا إلى النار.. وأدخلنا الجنة مع الأبرار.. برحمتك يا عزيز يا غفار».