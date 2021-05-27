علماء ألمان: «حل نهائى» لمشكلة تجلط الدم في لقاحي أسترازينيكا وجونسون

أعلن علماء ألمان تمكنهم من تحديد حل نهائي يسبب حالات تخثر الدم النادرة المرتبطة بلقاحي «أكسفورد أسترا زينيكا، وجونسون آند جونسون»، وأنهم يعتقدون أنه يمكن إصلاح الوخزات الدموية الناتجة عن التطعيم لمنع رد الفعل، التجلط، تمامًا.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، قال رولف مارشاليك، البروفيسور في جامعة جوته في فرانكفورت والذي يرأس فريق الأبحاث الذي يدرس الحالات النادرة للتجلط المرتبط ببعض تطعيمات فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، إن بحثه أظهر أن المشكلة تكمن في أن نواقل الفيروس الغدي التي يستخدمها كلا اللقاحين لإيصال ما يسمى بالبروتين الشوكي أو بروتين السنبلة إلى الجسم.

وفي مسودة بحثية نشرت اليوم، كتب العلماء الألمان: أن آلية التوصيل تعني أن اللقاحات ترسل بروتين السنبلة إلى نواة الخلية على عكس سائل العصارة الخلوية الموجود داخل الخلية حيث ينتج الفيروس البروتينات بشكل طبيعي.

ووفقًا لبحث البروفيسور مارشليك، فإنه بمجرد دخول نواة الخلية، تتلاصق أجزاء معينة من بروتين السنبلة، ما يخلق نسخًا متحولة غير قادرة على الارتباط بغشاء الخلية، حيث يحدث التحصين المهم؛ وبدلاً من ذلك، تفرز الخلايا البروتينات العائمة في الجسم، وهو ما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية في شخص واحد من بين كل 100 ألف شخص تقريبًا.

وأوضح البروفيسور مارشليك للصحيفة البريطانية، أنه في المقابل، مع اللقاحات القائمة على تقنية «mRNA»، مثل لقاحات «فايزر - بيونتيك و موديرنا»، يتم تسليم المادة الوراثية للسنبلة إلى سائل الخلية ولا تدخل نواة الخلية مطلقًا»، مضيفا أنه عندما تكون جينات الفيروس في النواة يمكن أن تخلق بعض المشاكل.

وتابع: «أنه يعتقد أن هناك حلا لذلك إذا كان مطورو اللقاح قادرين على ضبط آلية التسلسل في بروتين السنبلة لمنع تلاصق الأجزاء المعينة ما يؤدي إلى حدوث الجلطات».