ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر إلى 75.9 سنة عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 27/ 5 /2021 بيانا صحفيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي «من أجل تنمية صحة المرأة»، حيث يتم استعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة في دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوما عالميا من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقا لبيانات الجهاز ما يلي:

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد من 74.7 سنة للإناث عام 2018 إلى 75.9 سنة عام 2021. وبلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات في الفئة العمرية «60 - 64 سنة» 19.3 سنة، وأقل توقع للبقاء عندالفئة العمرية «75 سنة فأكثر» 8.6 سنة عام 2019.

معدل وفيات الإناث

تلاحظ ثبات معدل وفيات الإناث لكل ألف من الإناث للأعوام «2018، 2019»، حيث بلغ 5.4 وفاة لكل ألف من الإناث. 55.3% من وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري عام 2019

أسباب وفيات الإناث

تباينت نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالي:

- أمراض الجهاز الدوري

ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من 50.6% عام 2017 إلى 55.3% من إجمالي وفيات الإناث عام 2019.

- أمراض الجهاز الهضمي

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9% عام 2017 إلى 6.4% من إجمالي وفيات الإناث عام 2019.

- أمراض الجهاز التنفسي

ارتفعت نسبة الوفيات بين الإناث بهذا السبب من 8% عام 2017 إلى 9.3% عام 2019.

- الأورام

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4% عام 2017 إلى 5.8% عام 2019.

الحمل والولادة والنفاس

شكلت نسبة وفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1% في كلا من عامي 2017 / 2019.

معدل وفيات الأمهات

42.8 سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام 2019

معدل وفيات الأمهات

- يعرف هذا المعدل بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة «فترة النفاس» لكل 100 ألف مولود حي داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

- انخفض معدل وفيات الأمهات من 49 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2015 إلى 42.8 سيدة عام 2019.

إصابات ووفيات كورونا بين الموجه الأولى والثانية من «14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020».

بلغت عدد الإصابات 14343 إصابة للإناث بنسبة 47.6% مقابل 15761 إصابة للذكوربنسبة 52.4% خلال الفترة من 14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020، في حين سجلت عدد وفيات الإناث 645 وفاة بنسبة 44.9 % مقابل 790 وفاة بنسبة 55.1% للذكور خلال فترة الدراسة.