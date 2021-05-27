الأورمان:3857 مشروعا تنمويا لمحدودى الدخل في كفر الشيخ  

قال مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان إن فرع الجمعية بمحافظة كفرالشيخ سلم قروضا حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر .

وأكد «شعبان»، تسليم 3857 مشروعا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأوضح أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

وأعلن مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت مؤخرًا من توصيل مياه شرب نقية لـ 162 منزل على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ من اجمالى 19525 وصلة .

وأكد إن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، موضحا أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأشار «شعبان»، إلى أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفرالشيخ وتحت اشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

يذكر أن الاورمان على مدار الاعوام السابقة وصلت 19525 وصلة مياة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .