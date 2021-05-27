دبلوماسي عن زيارة السيسي لجيبوتي: الرئيس يتوسع في علاقات مصر الخارجية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن الزيارة التي وصفها بالتاريخية للرئيس إلى جيبوتي، والتي تعد الأولى من نوعها.

وقال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن جيبوتي دولة لها أهميتها نظرا لموقعها على البحر الأحمر وفي هذه الظروف، أيضا جيبوتي بها عدد من القواعد العسكرية وهذا يعطي هذا المكان أهمية خاصة.

وأضاف الشاذلي فى تصريحات لـ«الوطن»: «أنه وبصفة عامة الرئيس السيسي عندما يتوسع في علاقات مصر الخارجية، فهذا أمر في غاية الأهمية، وأن عدد الدول التي زارها الرئيس السيسي والرؤساء الذين التقاهم يوضح أن الرئيس يؤمن أنه كلما توسعت دائرة علاقات مصر الخارجية كلما مثل ذلك فائدة أكثر سواء فيما يتعلق بالسياسات الخارجية أو النواحي الأمنية».

وتابع: «أن زيارة جيبوتي تأتي أهميتها في سياق تعزيز العلاقات المصرية الأفريقيية، فأفريقيا الظهير لنا، حيث أن لنا باع كبير في أفريقيا ونحن الدولة التي وقفت إلى جانب أفريقيا حتى استقلت دولها، ومصر من وقفت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وغيرها من المواقف التي تمثل تراثا وتاريخا وإرثا كبيرا لمصر في القارة السمراء».

وتشهد زيارة الرئيس السيسى، عقد قمة «مصرية - جيبوتية»، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.