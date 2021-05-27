«مصيلحي»: إنشاء خريطة GPS للبدالين التموينيين

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن إنشاء محطتين لتموين السيارات على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، مشيرا إلى عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه إقامة شبكه توزيع منافذ المقررات التموينية في مصر وإنشاء خريطة «جي بي اس»، للبدالين التموينيين.

واستعرض الوزير، على هتامش زيارته لبورسعيد، اليوم، موقف الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات خاصة خدمات التموين والمكاتب النموذجية المطورة و محطات الغاز الطبيعي، إلى جانب الموقف التمويني للمحافظة مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الزراعية ببورسعيد.

وقدم وزير التموين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدا فخره بالتقدم الذى حققته محافظة بورسعيد مؤخرا على كافة الأصعدة، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات التموينية المقدمة للمواطن، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء المستمر بقطاع التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لتلبية كافة احتياجات المواطنين .

كان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، استقبل، اليوم الخميس، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بقطاع التموين بالمحافظة ، وتفقد عدد من المنافذ التموينية بمحافظة بورسعيد .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بزيارة وزير التموين للمحافظة ، مشيدا بالتور الملحوظ فى قطاع التموين بالتوازى مع مختلف القطاعات بالمحافظة .

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد ، اليوم، افتتاح المكتب النموذجى المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتفقد سوق العصر ٢،١ ، وزيارة مصنع تونكايا لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتختتم الزيارة بتفقد سير العمل بصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بجنوب بورسعيد