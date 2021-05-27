دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في اجتماع وزراء الرياضة العرب (صور)

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الدورة الـ 44 من اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر جامعة الدول العربية، بالوقوف دقيقة حداد على على أرواح الشهداء الفلسطنيين الذين راحوا ضحية العدوان الاسرائيلي الغاشم على أشقائنا الفلسطينين خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك بحضور جميع وزارء الشباب والرياضة العرب، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذي عقده الوزير اليوم بمقر جامعة الدول العربية باعتباره رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الحالية.

وأشاد وزارء الشباب والرياضة العرب خلال كلمته، بالدور الكبير الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سعى بموقف مصر القوي لوقف العدوان واطلاق النار.

من جانبه اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية مشاركة الشباب العربي في جميع القضايا والمبادرات الشبابية التي تعزز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب العربي، وتساهم في بناء الشخصية العربية، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم في ظل عدم توقف الحياة واستمرار الانشطة الرياضية والشبابية برؤية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا حني تستمر عجلة الحياة في مسارها الطبيعي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الاجتماع عقد لمناقشة البرامج والمشروعات العربية المشتركة المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تحقق أهداف وسياسات المجلس، بالإضافة إلى تقييم ما تم تنفيذه مسبقاً من أنشطة، وقياس مدى تأثيرها على أبنائنا من الشباب فى مختلف البلدان العربية.

وتابع قائلا: "نحن في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب نجتمع لتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر حول ما يحتاجه شبابنا العربي من برامج ومشروعات مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ونتفق على وضع برامج محددة وسياسات هادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية، وبشكل يساهم في تبادل الخبرات والثقافات مع التأكيد على تأصيل القيم والمفاهيم الصحيحة، وتوضيح ما تبذله الحكومات العربية من جهود".

حضر الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ومنير أحمد الوجيه نائب وزير الشباب والرياضة بالجمهورية اليمنية، رئيس الدورة القادمة للمجلس، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب من مختلف الدول العربية.