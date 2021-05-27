الكنيسة الأسقفية تُنصب رئيس إقليم جديد للإسكندرية بعد تقاعد «حنا»

أعلن لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا، برئاسة الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عن تنصيب ورسامة المطران الدكتور سامى فوزى رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية ومطرانًا لإبراشية مصر، خلفا للدكتور منير حنا، الذي بلغ سن التقاعد.

وأوضحت الكنيسة الأسقفية، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم تنظيم خدمة شكر وتكريم خاص تقديرًا لخدمته على مدار 42 سنة بالكنيسة وذلك يوم الإثنين الموافق السابع من شهر يونيو ويليها يوم الثلاثاء الموافق الثامن من نفس الشهر حيث تنظم الكنيسة خدمة تنصيب.

وقضى رئيس الأساقفة دكتور منير حنا أنيس 42 عامًا فى خدمة الكنيسة الأسقفية، بينها 21 عامًا كمدير لمستشفى هرمل التذكاري بمنوف في المنوفية منذ سنة 1980 وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974 ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى طب المناطق الحارة كما درس الأمراض الباطنية و مناظير الجهاز الهضمى فى الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن ثم بعد ذلك دراسته لعلم اللاهوت من جامعه مور بسيدنى، استراليا قبل رسامته مطراناً للأبروشية في مصر و شمال إفريقيا و القرن الإفريقى عام 2000.

وتم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020 وحصل على الدكتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام 2020.

أما رئيس الأساقفة الجديد، الدكتور سامى فوزي، تخرج من كلية الهندسة عام 1985 ثم حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991 ورُسم قسا عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998 ودرجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة و شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن كما تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017 واختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

ووفقًا لدستور الكنيسة الأسقفية فإن رئيس الأساقفة يتقاعد عند بلوغه سن المعاش وتنصيب مطران آخر منتخب من قبل الكنيسة.