للحماية من البتر.. نصائح لتجنب الإصابة بقرحة القدم السكري

يشعر مرضى السكر بفزع كبير عند تعرضهم لجرح بالجسم، خوفًا من أن يتسبب ذلك في حدوث بتر للطرف نتيجة تلف الأنسجة الخاصة بالقرحة غير الملتئمة، وهو ما حدث في حالة الفنان شريف دسوقي الذي خضع لعملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه إثر جرح قديم بسبب معاناته مع مرض السكري منذ سنوات.

نصائح لتجنب الإصابة بقرحة القدم السكري

وقدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح لتجنب الإصابة بقرحة القدم السكري، حيث أوضح أنه يجب على مريض السكر ملاحظة القدمين كل يوم، وغسلهما كل يوم وتجفيفهما جيدًا، وتقليم الأظافرز

وأكد «بدران» خلال حديثه لجريدة «الوطن»، ضرورة ارتداء الأحذية والجوارب حال الخروج للشارع، وحماية القدمين من الأرض الساخنة والباردة.

وأضاف ضرورة فحص القدمين بواسطة الطبيب المعالج بشكل دوري، وعمل غيارات طبية على أي جرح في الجلد فورًا، وتجنب المشي حال وجود جرح، أو الوقوف غير المحمي.

وعن التحكم بمستوى سكر الدم، أوضح «بدران» أنه مهم جدًا لعلاج جروح مرضى السكري، حيث أن ارتفاع سكر الدم يمنع خلايا المناعة من الوصول للجرح، ما يقلل من تدفق الدم ويؤخر التئام الجروح، لذا يجب استخدام المرآة لتفقد أسفل القدم بين الحين والآخر.

نصائح للتعايش السلمي مع مرض السكر

وقدم « بدران» نصائح للتعايش السلمي مع مرض السكر تشمل التشخيص المبكر، والمتابعة الدورية، والسيطرة على الوزن الزائد من خلال الحفاظ على نظام الأكل، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحصول على قسط وافر من النوم العميق.

كما نصح مجدي بدري مرضى السكري بالبعد عن التدخين، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة لغناها بمضادات الأكسدة، وكذلك تناول الأغذية الغنية بفيتامين «سي»، مع ضرورة شرب الماء بوفرة حيث يمكن الجسم من التخلص من السموم بسهولة أكبر.