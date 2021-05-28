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حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الجمعة 28 مايو 2021
برج الجدي

برج الجدي

مولود برج الجدي منضبط وصبور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب، ويجعلك أكثر تألقا ونضجا وتأثيرا في الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

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