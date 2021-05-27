البنتاجون يستحدث قوة تدخل عسكرية للتعامل مع تهديدات للكونجرس

استحدثت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قوة تدخل عسكرية خاصة بالعاصمة واشنطن، للتعامل مع أحداث شبيهة بما تعرض له الكونجرس في يناير الماضي، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، لإفشال جلسة اعتماد فوز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وذلك حسبما نشرت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.