أنهى حياته فجرا.. شهود يروون تفاصيل إنهاء أب حياة ولده بالمعصرة

استيقظ أهالي عزبة كامل صدقي بمنطقة المعصرة في حلوان، على جريمة قتل مأساوية، عندما اكتشفوا أن أحد جيرانهم قام بقتل طفله الذي يدعة «كريم. خ» في الساعات الأولى من الليل، بعدما خنقه بواسطة حبل أثناء نومه، لتتمكن قوات الشرطة فيما بعد من إلقاء القبض عليه.

مشاجرة بين الأب وطفله ليلة الحادث

يحكي شهود العيان، من جيران القتيل، الذين رفضوا ذكر اسمهم، أن ثمة مشاجرة نشبت بين الأبو وطفله في ليلة الحادث، قام على إثرها الأب بتقييد ابنه بواسطة أحبال وأخذ يضرب فيه، الأمر الذي استدعى تدخل الجيران، بحسب قول أحدهم: «دخلنا لقيناه رابطه ومبهدله، وبالعافية بعدناه عنه، وقال لنا خلاص أنا مش هضربه بس هسيبه مربوط».

مرت الليلة هادئة بعد ذلك، وظن الجيران أن الأمور على ما يرام، خاصة بعدما خرج الأب في الصباح متجهًا إلى عمله، إلا أنهم أرادوا أن يطمأنوا على الطفل فأحضروا له طعامًا وذهب أحدهم إليه، وكانت المفاجأة، بحسب قول أحد شهود العيان: «طلعت أول ما شوفته افتكرته نايم، بس لما قربت منه وبحركه لقيته مبينطقش ولقيت حوالين رقبته زرقان، فعرفت أنه مات».

الشرطة في موقع الحدث

أبلغ الأهالي الشرطة على الفور، وحضرت قوة من قسم شرطة المعصرة، وبالمعاينة اتضح أن الطفل مات مقتولا، وبدأ رجال المباحث في عمل التحريات اللازمة، وتوصلت التحريات إلى أن الأب هو القاتل.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على الأب، وبمواجهته اعترف بجريمته، وأنه قتل ابنه خنقًا بواسطة حبل.النيابة تأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقاتتم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه أقوال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.