س وج.. كل ما تريد معرفته عن تطوير منطقة وسط البلد

تستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تطوير منطقة وسط البلد، مع مساع الحكومة لتنفيذها، عقب عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المسئولين لمناقشة هذ التطوير.

كل ما تريد معرفته عن تطوير منطقة وسط البلد

س.. ما المناطق التي تُخطط الحكومة لتطويرها بمنطقة وسط البلد؟

ج.. يشمل مخطط التطوير عددا من المناطق والميادين المهمة بوسط البلد، حسبما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة أعمال المشروع اليوم مع عدد من الوزراء والمسئولين، وتضم «ميدان الأوبرا»، وحديقة الأزبكية، جراج الأوبرا، وفندق الكونتيننتال.

س.. ما الهدف جراء تطوير منطقة «وسط البلد»؟

ج.. ذكر رئيس الوزراء، أن مشهد تطوير ميدان التحرير عكس عظمة مصر، ولاقى رد فعل شديد الإيجابية لدى المواطنين، ومن ثم يتم تطوير تلك المناطق التاريخية لـ«تسترد رونقها».

س.. ما موقف حديقة الأزبكية من هذا التطوير؟

ج.. ستوفر الشركة المنفذة لأعمال المترو مبلغ قيمته 40 مليون جنيه، مع إخلائها بعد قرابة الشهر، لتوفر الحكومة جزء آخر من التمويل لإعادة الحديقة لأصلها.

س.. وما موقف الأشجار التي كانت متواجدة في موقع حديقة الأزبكية؟

ج.. سيتم إعادة زراعة نفس الأشجار مرة أخرى في المشروع.

س.. ماذا عن جراج الأوبرا؟

ج.. سيتم إخلاء الجراج آخر شهر يونيو المقبل أيضًا ليتم تطويره.

س.. هل يعتبر هذا المشروع ضمن مُخطط «تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط البلد»؟

ج.. نعم؛ فهو يهدف إبراز تلك المنطقة مع الحفاظ على طابعها المعماري والسياق التاريخي، ما يعزز شعور الفجر والانتماء للبلاد.

س.. وما أبرز ملامح مشروع تطوير وسط البلد؟

ج.. يتضمن المشروع، حسب المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الحفاظ على واجهات المباني المميزة، وإزالة تشوهاتها، وتنظيم لافتات المحال، وإضاءة الواجهات ليلًا بشكل يبرزها، مع توفير مسارات آمنة لذوي الاحتياجات وحركة المرور، مع العمل على استدامة المشروع.

س.. هل سينفذ مشروع تطوير منطقة وسط القاهرة على مرحلة واحدة؟

ج.. لا، سيتم التنفيذ على 3 مراحل.